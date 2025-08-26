Gobierno nacional activo plan de refuerzo militar y policial en la zona fronteriza con Colombia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este lunes sobre la implementación de un nuevo plan de seguridad en la frontera con Colombia, específicamente en la Zona Binacional de Paz, que abarca desde el estado Táchira hasta La Guajira.

El anuncio fue realizado durante la edición número 89 de su programa televisivo Con Maduro +, donde detalló que el plan fue diseñado por el Alto Mando Militar y Político con el objetivo de reforzar la paz y el orden en esta región estratégica.

Como parte de esta iniciativa, se movilizarán 15.000 efectivos militares y policiales, debidamente equipados y entrenados, para fortalecer la presencia del Estado en la zona fronteriza. Maduro destacó que este despliegue busca consolidar los avances en materia de seguridad, especialmente en áreas como el Catatumbo, donde se han realizado operativos para erradicar actividades ilícitas.

El Mandatario denunció la existencia de cultivos de hoja de coca, laboratorios clandestinos y grupos armados en el lado colombiano de la frontera, los cuales, generan un corredor de actividad ilegal que afecta la estabilidad de la región, extendiéndose desde el río Catatumbo hasta el Lago de Maracaibo y La Guajira.

Además, condenó la cobertura mediática internacional, acusando a ciertos medios y plataformas de minimizar los logros alcanzados por las fuerzas venezolanas en la lucha contra el narcotráfico. En este contexto, hizo un llamado a la unidad y resaltó los vínculos culturales entre las comunidades de La Guajira venezolana y colombiana, señalando que comparten una identidad común más allá de las fronteras políticas.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial