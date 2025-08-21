Gobierno nacional agradece respaldo de China ante intervencionismo de EE.UU.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, expresó su agradecimiento a la República Popular de China, por su firme rechazo al intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela y a las amenazas de uso de la fuerza que buscan transformar la región.

“En nombre del presidente Nicolás Maduro, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la República Popular de China por su firme rechazo al intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela y a las amenazas de uso de la fuerza que buscan transformar nuestra región, que ha sido declarada Zona de Paz, en un nuevo escenario de guerra colonial”, expresó el canciller venezolano en un mensaje publicado en su canal de Telegram.

En ese sentido, Gil destacó que las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, reflejan su solidaridad con Venezuela y reiteró la inquebrantable amistad entre ambos pueblos.

Recientemente, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning expresó su total respaldo y apoyo a Venezuela, a la vez que rechazó la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país suramericano.

Para la vocera de la cancillería china, las acciones de EE.UU. violan la soberanía de otros países y amenazan la paz regional. “Beijing se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU o infrinja la soberanía y seguridad de otros países”.

La diplomática china instó a Washington a “hacer más cosas que contribuyan a la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe” en lugar de medidas militares que, según denuncian varios líderes regionales, ponen en riesgo la estabilidad de la zona.

T/VTV