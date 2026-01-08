Gobierno Nacional anuncia liberación inmediata de personas vinculadas a acciones contra el Estado

El Gobierno Nacional inició la liberación inmediata de un grupo de personas que se encontraban privadas de libertad por su vinculación con distintos hechos contra el Estado venezolano, informó el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez.

Desde el Palacio Federal Legislativo, Rodríguez precisó que las excarcelaciones se están realizando en este momento y forman parte de los esfuerzos orientados a fortalecer la unión nacional y la convivencia pacífica entre los venezolanos.

“Considérese este gesto del Gobierno Bolivariano, de amplia intención en la búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica y en la búsqueda de la prosperidad”, expresó.

El también jefe de los Procesos de Diálogo y Paz subrayó que la medida responde a una decisión soberana del Ejecutivo Nacional, orientada a propiciar un clima de entendimiento y estabilidad política.

En ese sentido, Rodríguez afirmó que se trata de un gesto unilateral del Gobierno, enmarcado en la voluntad de avanzar hacia el acuerdo nacional y el fortalecimiento de la paz.

