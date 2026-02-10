Gobierno Nacional avanza en Plan de IA para el desarrollo productivo del país

La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, sostuvo este lunes una reunión de trabajo con los equipos de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y Movilnet, orientada a trazar una hoja de ruta para avanzar en el Plan de Inteligencia Artificial.

Durante el encuentro, según una nota de prensa, la ministra Gabriela Jiménez Ramírez recalcó que esta iniciativa responde a una visión estratégica de largo plazo para la nación. En este sentido, destacó la importancia estratégica de la IA como herramienta para el desarrollo humano y productivo de la nación.

«La IA como tecnología geopolítica de propósito general, requiere ser alineada con los propósitos de desarrollo humano», expresó la ministra.

Asimismo, recalcó que la gobernanza de la Inteligencia Artificial demanda enfoques innovadores, los cuales «incluye principios éticos globales, nacionales y aterrizajes sectoriales específicos».

Puntualizó que la regulación de la IA en esta etapa postindustrial exige la creación de nuevas agencias especializadas, mientras convive con normativas más tradicionales que continúan fortaleciendo sectores clave como salud, educación y finanzas.

“La regulación postindustrial de la IA (con nuevas agencias especializadas) convive con la necesidad de una regulación industrial (que despliegue capacidades sobre sectores específicos ya existentes, como la salud, educación, las finanzas, entre otras)», concluyó.

REDACCIÓN MAZO