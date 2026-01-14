Gobierno Nacional denuncia ONGs que cobran a familiares de privados de libertad

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este miércoles la actuación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que cobran a familiares de personas privadas de libertad para utilizarlos como instrumentos políticos.

En declaraciones a medios nacionales e internacionales desde el Palacio de Miraflores, Rodríguez informó que ya se contabilizan 406 liberaciones de personas vinculadas a delitos de odio, en el marco del proceso iniciado por el Ejecutivo nacional, y advirtió que “siempre habrá quien quiera pescar en río revuelto”.

“Siempre lo hemos visto, organizaciones que le cobran a los familiares de personas privadas de libertad, famosas organizaciones que están cobrando por la libertad de sus familiares, de sus parientes, de sus amigos”, expresó la mandataria encargada.

En ese sentido, subrayó que el proceso de liberaciones debe desarrollarse con total transparencia y sin intermediaciones irregulares. “Este es un proceso que debe ser limpio, es un proceso que debe estar desprovisto de esas miserias”, afirmó.

Rodríguez señaló que algunas de estas organizaciones, a las que calificó “entre comillas, no gubernamentales”, han intentado “mentir al mundo” y “vender falsedades sobre Venezuela”, utilizando la situación de los privados de libertad con fines políticos.

