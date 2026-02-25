Gobierno nacional desplegó el Plan Nacional Vulnerabilidad Cero en diferentes sectores de Caracas

Basados en los principios humanistas y solidarios que fundamentan la labor diaria de las Brigadas de la Esperanza, este martes se llevó a cabo una jornada nocturna de atención directa a las personas en situación de extrema vulnerabilidad social, donde se atendió a ciudadanos que se encontraban en espacios públicos de la avenida Libertador, Plaza Venezuela, La Candelaria, Bellas Artes y San Bernardino, del municipio Libertador, en la ciudad de Caracas.

Una vez más, se evidencia el compromiso del presidente Nicolás Maduro Moros y de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por seguir brindando bienestar social al pueblo.

En presencia de efectivos de los organismos de seguridad ciudadana, la Fundación Misión Negra Hipólita, ente adscrito al Viceministerio de Protección Social, trasladó a las personas abordadas a la Casa de Atención Primaria Maestro Hugo de los Reyes Chávez, donde a partir de ahora recibirán amor, tratamiento y cuidados especializados para salir de las adicciones y superar las grandes pruebas que les ha dado la vida.

Todas estas acciones se ejecutan por instrucciones del Ministro del Despacho de la Presidencia, Capitán Juan Escalona, bajo las orientaciones del Viceministro para la Protección Social, CA José Mendoza Rodríguez.