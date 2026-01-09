Gobierno Nacional entrega Centro de Atención Integral a la Mujer y el Parto Humanizado en el estado Miranda

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó la inauguración del Centro de Atención Integral a la Mujer y el Parto Humanizado “Apacuana”, a través de un pase satelital con Ocumare del Tuy, estado Miranda.

La nueva infraestructura, ubicada ubicada en la Avenida Bolívar, sector Casco Central, dentro de la Comuna Centro Unido Lander de la entidad Mirandina; constituye un avance en la protección del sector femenino, al convertirse en un espacio para la salud y el bienestar de las mujeres.

El pase fue recibido por el gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, junto a Eddith Pulido, autoridad única de Mujeres del estado Miranda; Nancy Ortuño Rojas, viceministra de Igualdad de Género y No Discriminación; el doctor Erick Ramírez, autoridad única de Salud del estado Miranda y Dayana Báez, alcaldesa del municipio Tomás Lander.

Asimismo, hicieron acto de presencia durante la inauguración de este recinto, Daniela Rodríguez, vocera del Vértice 1 de la Gran Misión Venezuela Mujer y Elides Ramírez, vocera del Vértice 5 de la Gran Misión Venezuela Mujer.

“Aquí podemos nosotros, en este espacio, visualizar los diferentes servicios que tiene este Centro de Atención, la farmacia que estamos nosotros, pudiendo aquí dotar a nuestras mujeres, de Los Valles del Tuy, de una posibilidad cierta, no solamente de medicamentos, sino también de todo el proceso vitamínico que requiere nuestra gente”, dijo Serrano, durante la inauguración.

Finalmente, precisó que la atención a la mujer mirandina es integral en este nuevo centro de salud. “Hay que reconocer, Presidenta Encargada, que nosotros estamos muy pendientes de la salud integral. No es solamente el tema de no tener enfermedades físicas, sino que también se está atendiendo, en este espacio, en diversas especialidades, sobre todo en el aspecto emocional, psicológico, y empoderando a nuestras mujeres”, refirió el gobernador.

T y F/ Prensa Presidencial