Gobierno nacional entrega 98 obras de salud en todo el país

En el Hospital Militar Universitario «Dr. Carlos Arvelo» se inauguró la Unidad de Cardiología Integral, como parte de un plan de modernización que incluyó la entrega de 98 obras de salud en el piso 4, destinadas a la atención de pacientes adultos e infantiles.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, encabezó el acto y destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su gestión por fortalecer el sistema público de salud, con participación directa del Poder Popular Organizado y enmarcadas en las 7 Transformaciones (7T).

Durante su intervención, el Jefe de Estado subrayó que, pese a las dificultades económicas y las medidas coercitivas internacionales, se continuará desplegando este tipo de proyectos en todo el país, con el objetivo de que las comunidades sean protagonistas en la construcción y disfrute de obras sociales.

«Las obras de salud se levantan con esfuerzo, con dedicación y con amor. Las amenazas y obstáculos nos impulsan a trabajar más, a aprovechar cada momento para seguir construyendo», expresó el mandatario.

El evento contó con la presencia de la Primera Combatiente, Cilia Flores; la vicepresidenta sectorial para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez; la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez Viña; el vicepresidente sectorial de Soberanía Política y ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; así como otras autoridades civiles y militares, entre ellas la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.

