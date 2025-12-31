Gobierno nacional evalúa acciones para consolidar el Corredor Macarao Productivo

Con el objetivo de acelerar la consolidación del Corredor «Macarao Productivo», la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios, liderada por Jorge Márquez, trazó las acciones inmediatas a ejecutar en la parroquia Macarao, en consonancia con las prioridades definidas por los voceros de la Comuna Agroproductiva «Por Lealtad y Amor a Chávez».

La iniciativa, resultado de la mesa de trabajo convocada este lunes por el presidente de la República, Nicolás Maduro, apunta a la concreción de obras en materia de infraestructura, incluida la rehabilitación de vialidad, así como proyectos productivos para consolidar un eje de desarrollo en la zona.

Entre las iniciativas comunitarias destacan la construcción de una casa de abuelos y una casa comunal, la reparación integral de urbanismos, la recuperación de canchas deportivas y proyectos vinculados al agua potable.

Como respuesta inmediata, se desplegaron equipos especializados para atender oportunamente las demandas en materia de agua y transporte, para fortalecer el bienestar social de la Comuna.

Balance y metas futuras

Al acercarse la llegada del Año Nuevo, los titulares de Atención de las Aguas, Carlos Mast Yustiz; Obras Públicas, Juan Ramírez; Transporte, Ramón Velásquez Araguayán; Hábitat y Vivienda, Raúl Paredes, junto a los presidentes de CANTV, Iván Hernández Dala, y de PDVSA Gas, Julio Rojas, repasaron los alcances de la gestión pública en el contexto del 1×10 del Buen Gobierno.

En este sentido, enfatizaron la necesidad de redoblar esfuerzos, perfeccionar estrategias y mantener el despliegue territorial para garantizar mayor eficiencia en la atención de casos reportados a través de la VenApp y las Salas de Autogobierno Popular y Comunal.

El encuentro también permitió evaluar los trabajos ejecutados en el Corredor «Pueblos Caribe», situado en la vía Caracas-La Guaira, experiencia exitosa que abre paso a la expansión de nuevas formas de organización popular en el territorio.

F/Prensa Mppee-Corpoelec