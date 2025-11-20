Gobierno nacional fortalece Comunas con Plan de Desarrollo Integral Caracas-La Guaira

Como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento del Poder Popular y la transformación estructural de la sociedad venezolana, el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, activó el Plan de Desarrollo Integral del Corredor Vial Caracas-La Guaira, desde la comunidad Ojo de Agua.

El jefe de Estado enfatizó que hay ejes de desarrollo en la propuesta del plan, que articula todos los planes económicos, sociales, educativos, de salud, de servicios públicos y de seguridad, en favor del crecimiento comunal.

Los tres ejes donde se aplicará el Plan de las Siete Transformaciones (7T) son:

Eje 1: Comuna Fabricio a Nuevo Horizonte

Eje 2: Ciudad Caribia

Eje 3: Carretera Vieja de La Guaira

En su recorrido por la comunidad, el presidente Maduro constató la puesta en marcha de proyectos como la planta potabilizadora de agua «Guerreras y Guerreros de Ojo de Agua», una ferretería, una bodega comunal y el corredor turístico que promete significativos beneficios para los habitantes de la zona.

Asimismo, se impulsa el desarrollo económico de emprendedores y emprendedoras del sector, junto con la recuperación de las canchas deportivas y el estadio.

En este miércoles de Poder Popular, el mandatario nacional reafirmó la voluntad del Gobierno Bolivariano de seguir con el acompañamiento a las Comunas en su proceso de construcción de Poder Popular, lo que consolida el camino hacia el socialismo territorial y el fortalecimiento de la transformación estructural de la sociedad venezolana.