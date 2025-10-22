Gobierno nacional fortalece Motor Hidrocarburos con soberanía tecnológica de Intevep

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez, sostuvo una significativa reunión de trabajo con el personal técnico y científico del Instituto de Tecnología Venezolana de Petróleo (Intevep), con el objetivo de revisar los avances y el crecimiento de este Motor Hidrocarburos como parte de la Agenda Económica Bolivariana.

Durante el encuentro, Rodríguez destacó el papel fundamental que ha desempeñado Intevep en el desarrollo de innovaciones aplicadas a la producción y refinación de hidrocarburos. “Hemos estado viendo desde los 51 años que tiene de declaración Pequiven todos los productos que han desarrollado para el desarrollo en producción y refinación, las distintas innovaciones que este equipo humano de Intevep ha venido realizando y las que se sabrán muy pronto”.

Asimismo, informó que se ha trabajado en un plan estratégico dirigido al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con el propósito de visibilizar los productos desarrollados por Intevep como parte del fortalecimiento del motor hidrocarburos.

Por su parte, el vicepresidente de Intevep y viceministro de Refinación y Petroquímica, Carlos Canelón, resaltó el compromiso de la clase trabajadora del instituto, al afirmar que han demostrado al Ejecutivo nacional toda la capacidad tecnológica de sus desarrollos en materia de producción de crudo, mejoramiento y refinación.

La reunión contó con la presencia de destacadas autoridades del sector energético, entre ellos el presidente de PDVSA, Héctor Obregón; el presidente de Pequiven, Román Maniglia; y los viceministros de Hidrocarburos, lo que consolida un espacio de articulación para el impulso de la soberanía tecnológica y energética del país.

T y F/ VTV