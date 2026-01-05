Gobierno nacional fortalece producción sostenible de semillas de mejillón en Sucre

Desde la Estación Hidrobiológica de Turpialito, ubicada en la costa sur del Golfo de Cariaco, estado Sucre, el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt) impulsa un proyecto piloto de producción sostenible de semillas de mejillón Perna perna, con gran impacto social y económico.

Esta iniciativa, articulada con comunidades pesqueras, garantiza cultivos durante épocas de veda, mitiga vacíos de ingresos y protege el ecosistema, para demostrar que la ciencia y la tecnología estén al servicio del pueblo.

La vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez, destacó que este «proyecto se centra en producir semillas de mejillón que luego son llevadas a las comunidades pesqueras, permitiendo que los cultivos se mantengan incluso durante las épocas de veda».

Este esfuerzo conjunto de investigadores, innovadores y pescadores fortalece la seguridad alimentaria y la independencia económica a través de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández Morán, creada por el presidente Nicolás Maduro Moros.

«Nuestras comunidades costeras ahora cuentan con una alternativa productiva durante los períodos de veda, mitigando los vacíos de ingresos y fortaleciendo la economía local», enfatizó la ministra para Ciencia y Tecnología, quien además celebró que “cada semilla de mejillón es un paso hacia la eficiencia productiva y la independencia económica que soñamos”.

F/Mincyt