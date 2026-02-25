Gobierno Nacional implementará aplicación móvil para organizar las actividades turísticas en Morrocoy ante la Semana Santa

Con el objetivo de organizar la actividad turística de cara a la «Semana Mayor», la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el lanzamiento de una aplicación digital donde los visitantes podrán registrarse previamente para organizar las actividades y tomar las medidas necesarias en el Parque Nacional Morrocoy.

Esta herramienta tecnológica permitirá a las autoridades diseñar un plan de acción y planificar la logística de forma eficiente, evitando el colapso de los ecosistemas protegidos y garantizando el turismo responsable.

La Mandataria Encargada señaló que esta es una de las «medidas concretas y sencillas» que requieren la colaboración de todos los sectores involucrados.

El sistema de registro digital forma parte de una estrategia más amplia que incluye la participación de la Gobernación de Falcón y los organismos reguladores para garantizar que la experiencia del usuario sea óptima y respetuosa con el medio ambiente.

Prensa Presidencial