Gobierno nacional informará sobre cada centavo que entre y se invierta de los fondos soberanos

“El pueblo venezolano debe saber y vamos a informar también en qué se va a gastar en los fondos soberanos” que fueron anunciados el 16-Ene, así lo informó la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante el recorrido realizado por la Comuna «Heroínas de la Patria», del urbanismo Carlos Raúl Villanueva, en Ciudad Tiuna.

En este sentido, aseveró que estos fondos están destinados para “equilibrar desigualdades”, y que “en su momento, cuando empiecen a ingresar los dividendos de la venta del petróleo, nosotros iremos informando cuánto hay en el fondo. El pueblo venezolano debe saber y vamos a informar también en qué se va a gastar en los fondos soberanos para las áreas que ya hemos mencionado”.

Rodríguez recordó que el primer Fondo Soberano será para la protección social, dirigido a atender el ingreso a los trabajadores y trabajadoras venezolanas, para atender los programas de salud, de alimentación, de educación y de vivienda.

El segundo Fondo Soberano será asignado a los servicios públicos y la infraestructura del país, especialmente al fortalecimiento de los servicios básicos como el agua, el gas, la electricidad y la vialidad.

VTV