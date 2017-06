El dirigente socialista Jorge Rodríguez reiteró este lunes el compromiso del Gobierno Nacional para seguir lo acordado en el diálogo nacional, con el fin de resguardar la seguridad y conservar la paz de la República.

“Se lo hemos dicho (a la oposición) en distintas formas, en reuniones privadas y públicas. Estamos listos para que todos los puntos de los acuerdos de la mesa de diálogo se instrumente”, expresó Rodríguez en su programa Política en el Diván, que transmite Venezolana de Televisión.

En octubre de 2016 la oposición venezolana aceptó la convocatoria del presidente de la República, Nicolás Maduro, para trabajar juntos en una mesa de diálogo por la paz del país, integrada, por los expresidentes de España, José Luis Rodríguez, y Panamá, Martín Torrijos; y República Dominica, Leonel Fernández. Asimismo, esta instancia es acompañada por representantes de El Vaticano y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Tras el primer encuentro se conformaron cuatro mesas temáticas: 1. Paz, Respeto al Estado de Derecho y a la Soberanía Nacional; 2. Verdad, Justicia, Derechos Humanos, Reparación de Víctimas y Reconciliación; 3. Económico-Social; 4. Generación de Confianza y Cronograma Electoral.

Pese a la instalación de estas mesas de trabajo, la oposición se retiró de las conversaciones y parte de este sector político activó este mes a acciones violentas de calle que buscan crear un clima de ingobernabilidad para propiciar una intervención militar extranjera.

Ante esto, Rodríguez repudió las acciones violentas – promovida por la derecha venezolana en los últimos días – que han generado más de 20 fallecidos en diferentes estados del país.

“Me sumo al llamado del presidente Nicolás Maduro. No más violencia, no más muerte. No sean irresponsables, no llamen a la violencia, a la muerte. Es falso de que hay argumentos para su violencia (…) No hay ningún argumento para la violencia, para el odio”, subrayó el también alcalde de Caracas.

“Si nosotros logramos que la paz se imponga, sería la victoria de todos”, agregó.

La derecha venezolana ha convocado a acciones de calle que han terminado en actos vandálicos por grupos financiados por este sector, bandas que han causado destrozo a más de 500 locales comerciales privados, ataques a instalaciones de salud públicas y daños a inmuebles y a obras de vialidad pública.

Texto/AVN

Foto/@PoliticaDivan