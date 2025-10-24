Gobierno nacional llama a transformar la ONU hacia un mundo multipolar

Como parte de la conmemoración de los 80 años de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, el canciller Yván Gil, en nombre del presidente Nicolás Maduro, hizo un llamado urgente a refundar la organización internacional, con el objetivo de alinearla con «el nuevo mundo multipolar, donde el Sur Global es ahora protagonista importante y con voz propia».

Gil destacó la relevancia del Día de las Naciones Unidas, celebrado cada 24 de octubre, como una oportunidad para «honrar los esfuerzos de la organización por mantener la paz y la seguridad internacional, promover el desarrollo sostenible, la cooperación entre naciones y la defensa de los derechos humanos establecidos en la Carta de la ONU, que entró en vigor en 1945».

El canciller también advirtió sobre los desafíos actuales que enfrenta el sistema multilateral, al señalar que «la labor de las Naciones Unidas y sus principios fundacionales están hoy comprometidos ante las presiones unilaterales de potencias que atentan contra la multilateralidad y pretenden reimponer esquemas coloniales».

La Carta de las Naciones Unidas es el tratado internacional fundador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y constituye la base legal y organizativa de la misma.

Fue firmada el 26 de junio de 1945 en la Conferencia de San Francisco por representantes de 50 Estados y entró en vigor el 24 de octubre, tras ser ratificada por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entre los principios básicos destaca: mantener la paz y la seguridad.

