Gobierno nacional impulsa modernización tecnológica en comunidades de Carúpano

En un esfuerzo conjunto por fortalecer la infraestructura digital en el oriente del país, la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán inició la socialización del proyecto de modernización de redes en las comunas de El Muco y Valles de Canchunchú, ubicadas en la parroquia Santa Catalina del estado Sucre.

El despliegue, liderado por la Fundación para el Desarrollo de la la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) y la Gerencia de Fortalecimiento Comunal de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), contempla la transición tecnológica definitiva hacia la fibra óptica.

Durante el segundo trimestre del año, Cantv reemplazará las antiguas redes de cobre para optimizar el servicio de telefonía e internet.

De forma paralela, se abrirán inscripciones para nuevos convenios formativos entre el Ministerio para Ciencia y Tecnología y la unidad territorial de Fundacite.

Los encuentros, realizados en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) Carúpano y el Liceo Metropolitano de El Muco, permitieron establecer una hoja de ruta clara junto a los voceros del poder popular para iniciar las fases técnicas del proyecto.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la transformación digital y la soberanía tecnológica, garantizando que las comunidades del estado Sucre cuenten con herramientas de conectividad de última generación.

F/Mincyt con información de Fundacite Sucre