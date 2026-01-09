Gobierno Nacional prioriza agenda interna y descarta viajes de la Presidente Encargada

Este viernes, 09 de enero, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, informó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no tiene previsto realizar viajes fuera del país en el corto plazo.

En ese sentido, indicó que en este momento la prioridad es la atención al pueblo venezolanos y a la gestión nacional, tras la reciente agresión de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela que ha dejado bajas de civiles y militares, así como también se ha producido el vil secuestro del Presidente de la República, Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

“No está previsto que la presidenta encargada Delcy Rodríguez, realice ningún viaje fuera del país próximamente. Estamos concentrados como gobierno en la agenda interna para garantizarle a nuestro pueblo su derecho a la paz y la estabilidad”, manifestó a través de su canal de Telegram.

REDACCIÓN MAZO