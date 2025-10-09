Gobierno nacional propone agenda agroecológica y regenerativa para Venezuela

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso avanzar en una agenda nacional centrada en la agroecología y la producción regenerativa, con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria y ampliar las capacidades de exportación, “para buscar la mejor producción sana, agroecológica, y exportación sana de alimentos al mundo”.

Durante el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, que reunió a delegados de 63 países, el jefe de Estado destacó la necesidad de estructurar un plan concreto para así implementar propuestas frescas para dar más apoyo al sector de los campesinos y agricultores. “Así que la agenda tiene que tener un plan concreto para la agricultura, agenda de agricultura agroecológica y regenerativa, bastante experiencia hay aquí”.

En su intervención, informó sobre avances en la recuperación de áreas productivas, tras pérdidas ocasionadas por factores climáticos y estructurales. “Perdimos 80 mil hectáreas de producción de maíz blanco y amarillo, pero logramos con nuevos métodos sembrar 120 mil hectáreas que no estaban en el plan inicial, quiere decir que logramos reponer lo que se perdió y sobre reponerlo”.

Reiteró que, pese a las sanciones impuestas contra el país, se ha logrado garantizar el abastecimiento de alimentos para la población, “Venezuela con todo el esfuerzo ha logrado producir todos sus propios alimentos para el consumo de las familias venezolanas, por eso vamos avanzando con temas de crear productos sanos, fuera de químicos y que sea de materia orgánica”.

Finalmente, instó a la ciudadanía a construir propuestas con enfoque ambiental, y utilizar herramientas comunicacionales para promover conciencia ecológica. El llamado incluye el uso de redes sociales como plataforma para impulsar cambios en los hábitos de vida, con el propósito de preservar ecosistemas y asegurar condiciones sostenibles para las futuras generaciones.