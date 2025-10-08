Gobierno nacional reafirma compromiso con la paz y la unión latinoamericana

La meta de Venezuela es que prevalezca la paz y lograr la unión del continente latinoamericano; así lo aseguró el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, durante el acto de la condecoración «Orden Francisco de Miranda» al embajador de Cuba, Dagoberto Rodríguez Barrera.

“Si alguien se pregunta: ¿Qué paz queremos ganar? Nosotros queremos la paz con igualdad, con soberanía, con libertad, con derecho pleno de nuestro pueblo de desarrollar su propio modelo. La paz de los pueblos victoriosos, queremos la paz Bolivariana, la paz republicana, ganar la paz por todas las vías y formas de lucha; que nadie se equivoque, nuestra meta es la paz de Venezuela y el continente, la unión del continente”, afirmó.

Asimismo, el jefe de Estado reiteró que la nación Bolivariana enfrenta «una narrativa extravagante, vulgar y falsa», al tiempo que destaca que estas acciones violentas del imperio han llevado a desmontar todos los días las escaladas de guerra psicológicas que crea la prensa norteamericana y los portales de la derecha mundial.

Pese a esto, el mandatario nacional precisó que “Venezuela no le ha fallado a la América, ni le fallará a la humanidad», además de afirmar que volverá a vencer todas las amenazas porque su único compromiso es lograr la paz en todo el continente como lo hizo El Libertador Simón Bolívar.

A su vez, destacó que tras las constantes amenazas el pueblo venezolano ha sabido ponerse de pie. “Está más fuerte a nivel moral, político, psicológico y militar”, puntualizó.

T/VTV