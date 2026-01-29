Gobierno nacional supervisa avances de obras públicas en Corredor Caracas-La Guaira

En el Corredor Pueblo Heroico Caribe Caracas-La Guaira, avanzan los trabajos de adecuación de servicios y obras en las tres comunas de la zona, a fin de garantizar bienestar social a sus pobladores.

La supervisión de estas labores estuvo a cargo del vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, y el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán.

En ese sentido, Márquez destacó que se sigue con estos trabajos, “porque nuestro pueblo espera resultados de nosotros y se ve que ha sido muy satisfactorio en estas tres comunas, que hemos atendido de primera mano”.

Por su parte, el gobernador indicó que se logró la inauguración de un nuevo puente peatonal y se supervisaron las labores de construcción de la primera cancha deportiva de la comunidad, así como la rehabilitación de caminerías, impermeabilización y fachadas de viviendas, de las cuales se ha logrado rehabilitar unas 150.

VTV