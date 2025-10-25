Gobierno presentará Plan Integral de Desarrollo para Caracas-La Guaira el próximo 31 Oct

Para dar impulso a todos los proyectos productivos, el presidente Nicolás Maduro anunció que el próximo viernes, 31 de octubre, dará a conocer el Plan Integral de Desarrollo de la Autopista y la carretera vieja Caracas-La Guaira, que deberá ser entregado por las autoridades del Distrito Capital y las comunas del sector.

La información fue dada a conocer durante la supervisión de los avances en la producción de alimentos y el desarrollo de un importante proyecto del Parador Turístico de la Comuna Agroecológica Turística El Gran Topo, en la Autopista Caracas – La Guaira.

La orden para la presentación del proyecto fue dada a la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y al jefe de Gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández, quienes contarán con 7 días para dar a conocer la propuesta de la zona este y oeste de la autopista Caracas-La Guaira, que conecta todo el oeste de la Gran Caracas con el estado La Guaira.

Bajo consulta democrática de los habitantes de la comunidad en la actividad, el jefe de Estado realizó la consulta sobre la presentación de este plan de acción en tan solo una semana, la cual fue aprobada de forma unánime por los presentes.