Gobierno propone crear portal web los ingresos por venta de petróleo y su destino

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este martes que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, propuso la creación de una página web en la que se dará a conocer en tiempo real los ingresos financieros por concepto de venta de petróleo y el destino de esos recursos.

«Hay una iniciativa de la presidenta para publicar en una página web todo lo que ha ingresado por concepto de la venta de petróleo y las nuevas iniciativas de explotación de petróleo, de minería o de la forma de la nueva economía. Allí se sabrá todo lo que ingrese y en qué se ha gastado cada centavo, para que la gente lo vea y pueda interpelarnos a todos», resaltó Rodríguez.

Durante la instalación de la Comisión Consultiva de la Asamblea Nacional, el jefe parlamentario indicó que ya se está trabajando en la referida propuesta, en aras de fortalecer la nueva economía del país.

El diputado señaló que se trata de cuidar estos nuevos ingresos y no de que se favorezca a un grupo: «Porque hay un incremento de la actividad económica para que unos pocos terminen saliendo favorecidos».