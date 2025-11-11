Gobierno refuerza Cuadrantes de Paz en Guarenas-Guatire con nueva dotación para la seguridad ciudadana

El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, encabezó este martes un acto de dotación de equipos y unidades para fortalecer los Cuadrantes de Paz en las comunas y circuitos comunales del eje Guarenas-Guatire, en el estado Miranda.

La medida responde a las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y busca consolidar la seguridad y atención directa a las comunidades.

Cabello informó que el número de circuitos comunales aumentó de 38 a 50, cada uno con patrullas, motocicletas y teléfonos para garantizar la comunicación con los organismos de emergencia. “Cada cuatro circuitos comunales deben tener una patrulla y al menos una moto. El teléfono permitirá a la comunidad contactar a Bomberos o Protección Civil ante cualquier eventualidad”, explicó.

Durante la jornada, el ministro anunció la asignación de dos nuevas patrullas adicionales y la entrega de 50 motocicletas al gobernador de Miranda, Elio Serrano, con el objetivo de duplicar la capacidad operativa en cada cuadrante. Reiteró que las unidades de transporte deben permanecer al servicio de la comunidad, e instó a los funcionarios a fortalecer el vínculo con los colegios y los niños. “Si a alguien debemos proteger, es a nuestros niños y niñas”, enfatizó.

Cabello también destacó que los cuerpos de seguridad estarán desplegados durante la consulta popular prevista para el domingo 23 de noviembre, garantizando el traslado y resguardo de los ciudadanos con todas las medidas de seguridad. Asimismo, llamó a todos los sectores, incluidos los representantes de la oposición, a trabajar unidos por la paz y el bienestar del pueblo venezolano.

Por su parte, el gobernador Elio Serrano indicó que el propósito es adecuar los Cuadrantes de Paz de las 468 comunas existentes en Miranda. Precisó que cada cuadrante contará con una unidad motorizada y un vehículo tipo patrulla, recursos que “no pertenecen al cuerpo policial, sino al territorio y a la comuna”. Serrano destacó además la colaboración de la alcaldía del municipio Plaza, que incorporó seis nuevas unidades radiopatrulleras al sistema de seguridad local.

