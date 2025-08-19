Gobierno rehabilitará viviendas de El Guarataro a través del plan Juntos Todo es Posible

Desde el corazón de la Comuna Socialista Antonio José de Sucre, ubicada en el populoso sector caraqueño de El Guarataro, el presidente Nicolás Maduro anunció una medida para mejorar la calidad de vida de sus habitantes: instruyó a la Corporación «Juntos Todo es Posible» a iniciar de inmediato la reparación y acondicionamiento de todas las viviendas de la comunidad.

Durante su visita, el mandatario compartió recuerdos personales de su juventud, evocando su primera experiencia en el barrio cuando era estudiante de bachillerato. Relató vivencias de las protestas estudiantiles de aquella época, en las que enfrentaron duras represiones. “Me convertí en experto en persecución”, dijo, aludiendo a los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad.

El Jefe de Estado subrayó que los procesos de transformación deben estar guiados por el pueblo: “En sus manos, en su corazón y en su mente. Solo así se garantiza la verdadera libertad y se evita volver a ser engañados”. Además, hizo un llamado especial a la juventud para que se involucre activamente en la construcción del país.

La joven April Ángeles, habitante de El Guarataro, tomó la palabra para expresar su entusiasmo y compromiso. Afirmó que la juventud venezolana tiene el potencial de convertirse en la mejor generación del país, siempre que se eduque, asuma sus desafíos y se mantenga unida en defensa de la nación.

Finalmente, Ángeles destacó que los jóvenes de la comuna están alineados con las siete líneas de acción del Plan de la Patria, priorizando la iniciativa de las 3T: trabajo, tecnología y territorio, como pilares para garantizar la paz, la seguridad ciudadana y la soberanía nacional.

T/CO con información de Prensa Presidencial