Gobierno respalda la creación de una red de información juvenil para consolidar la independencia

Durante la clausura del Congreso Internacional de Jóvenes y Estudiantes, el Mandatario Nacional indicó que la iniciativa debe trabajar por la liberación y dignidad de los pueblos de América Latina y el Caribe

El presidente Nicolás Maduro acompañó este sábado a las delegaciones que participaron en el acto de clausura del Congreso Internacional de Jóvenes y Estudiantes, a los que invitó a internacionalizar la lucha y la esperanza» y a dar a conocer las conclusiones finales del evento desarrollado en Caracas.

«Hay que darlo a conocer extensamente, en las universidades, liceos, comunidades. Los pueblos del mundo deben conocer lo que piensan los estudiantes y la juventud tras la reunión de más de mil delegados en Venezuela para decir que hay esperanza y juventud que lucha en el mundo», expresó en Mandatario.

En este sentido, hizo suya una de las propuestas plasmadas en la conclusiones del congreso, al señalar que el “gran retro de las organizaciones” es unir fuerzas y esfuerzos, por lo que respaldó la idea de “crear una nueva red de comunicación juvenil y estudiantil a todo nivel”.

“Debemos seguir construyendo por encima de las dificultades, debemos seguir abriendo caminos y sobre todo uniendo fuerzas, uniendo esfuerzos. La unión es la que puede garantizar el futuro de nuestro pueblo”, comentó el Mandatario, quien invitó a las delegaciones presentes a plantearse el reto de unir a las organizaciones juveniles y estudiantiles que hay en todos los países del mundo.

“El gran reto que hoy podemos cumplir es articular todas las organizaciones, todas esas experiencia y todas esa luchas en una nueva y gran red de comunicación que permita llevar adelante todas la luchas”, explicó.

Sugirió incluir las redes sociales en este programa, pues considera que fueron diseñadas para vender productos, conocer los gustos de sus miembros y además “tener una influencia determinante en la opinión política de los pueblos y sobre todo en la juventud”.

La idea, explicó el presidente Maduro, es construir una red de información que constituya un “contrapoder rebelde y revolucionario de la juventud”, que contribuya a la consolidación de “los procesos de independencia, de liberación y de dignidad de los pueblos de América Latina y el Caribe”.

Maduro puso a Venezuela a la orden e invitó a la fuerza juvenil revolucionaria del país a articularse con la Organización Caribeña y Latinoamericana de Estudiantes (Oclae), con las federaciones juveniles y estudiantiles y otras organizaciones del mundo a fin de hacer realidad este proyecto, y con él “articular las comunicaciones para saber en tiempo real las experiencias en Venezuela, de Colombia, Brasil, Perú, Argentina, México, y más allá, del mundo entero”.

Encargó a Rodbexa Poleo, secretaria general de la Jpsuv, y a los dirigentes de la Federación de Estudiantes de Educación Universitaria y a la de Estudiantes de Educación Media que junto a la Oclae y el resto de las delegaciones participares en el congreso “presentar, articular y echar a andar (…) una nueva plataforma comunicacional de batalla por la verdad de los jóvenes”.

UNIDOS EN LA LUCHA POR LA PAZ

Luego de las intervenciones de Rodbexa Poleo, por la representación nacional, y de una delegada brasileña, por la Oclae, le correspondió al Jefe del Estado detallar el documento final surgido de las discusiones en mesas de trabajo, en las que participaron más de 1.500 delegados.

En este sentido, destacó el respaldo y la solidaridad con la juventud colombiana y por la paz, planteados por las delegaciones, además de “exigir al Gobierno de Iván Duque el cese de su política de hostigamiento a las manifestaciones iniciadas el pasado 21 de noviembre.

Recordó que actualmente el pueblo de Colombia “está en la calle diciendo no más Duque, no más Uribe, afuera Duque, afuera Uribe”. Calificó de terrible la represión que se vive en este país, pero aseveró que esta no «ha podido detener la rebelión antineoliberal del pueblo de Colombia”, pues “le tocó el turno a Colombia, le tocó el turno a la ciudadanía».

Subrayó que el pueblo colombiano quiere paz, «y además quiere cooperación, entendimiento y paz con Venezuela”, dos “grandes exigencias: justicia social e igualdad, un nuevo modelo para Colombia».

Igualmente, en la declaración final se condena “categóricamente el golpe de Estado consumado contra el Gobierno de Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la persecución y la violencia desproporcionada” en ese país contra quienes se encuentran en resistencia popular.

Para Maduro, Evo Morales es el único que puede solucionar la situación en Bolivia “que puede llegar a Bolivia y recomponer todo, restituir la paz, restituir la convivencia”. «La solidaridad con Evo, el apoyo a la resistencia popular de Bolivia. Que nadie se canse, que nadie se rinda en Bolivia contra la dictadura», indicó el Mandatario Nacional.

Asimismo, leyó las demandas hechas por los jóvenes para que se concrete la independencia de Puerto Rico, “nación latinoamericana y caribeña sometida desde hace más de un siglo al dominio colonial de los Estado Unidos, donde su pueblo se revela en las calles frente a las políticas del Gobierno anexionista”.

El presidente Maduro leyó también lo planteado por los jóvenes con respecto a Chile: “Defendemos la decisión del pueblo de Chile de rebelarse en las calles con valentía para abrir las grandes alamedas contra las políticas represivas y antipopulares del Gobierno y condenamos el empleo de torturas, violaciones, mutilaciones y muertes de ciudadanos y ciudadanas de Chile a mano de órganos represivos del país”.

“Esa es otra gran rebelión, (…) ayer cumplió cinco semanas de movilización y rebelión popular contra Sebastián Piñera, contra el neoliberalismo, contra el modelo que dejó Pinochet, exigiendo una Asamblea Nacional Constituyente originaria, plenipotenciaria, soberana, democrática y popular, (…) para hacer una Constitución que supere y deje atrás la Constitución de la dictadura de Augusto Pinochet”, comentó el Jefe del Estado.

FELIZ CUMPLEAÑOS

El Mandatario dio las gracias por todas las “expresiones bonitas” que le llegaron con motivo de su cumpleaños. Con mucha música, canciones y bailes, en el salón Bicentenario del Hotel Alba Caracas, el público celebró la fecha. También se transmitió un video con mensajes de Diego Armando Maradona. Igualmente, el Presidente compartió con los presentes un recuerdo de hace seis años, cuando el cantante Juan Gabriel lo agasajó y le cantó “Las mañanitas”.

T/ Romer Viera Rivas

F/ Prensa Presidencial

Caracas