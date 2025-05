Gobierno de Trump descolocó a «la Sayo» tras victoria popular del 25 de mayo

Los problemas de María Machado, alias «La Sayo», traspasan fronteras, al revelarse que la ultraderechista fue ignorada en sus peticiones de mayores “sanciones” a Venezuela desde Estados Unidos (EE.UU.), tras el triunfo chavista en las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo.

Así lo resaltó el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, al dar lectura a un reporte confidencial del Patriota VIP, directamente desde Washington, D.C.

“María Corina Machado quedó más descolocada que nunca, porque estuvo esperando que los gringos anunciaran un nuevo paquete de agresiones contra Venezuela tras las elecciones y la dejaron en visto, así literal. Como te digo, los gringos se han mantenido al margen y todavía están pensando sobre si decir o no algo sobre el proceso”, leyó del documento remitido por el compatriota cooperante al programa Con El Mazo Dando, en su emisión 528 de este miércoles.

“¿Han dicho algo, en verdad, o no han dicho nada?”, planteó Cabello, al destacar que -según la fuente de la Casa Blanca- el “Catire Trump” está viendo cómo se quita estos delincuentes de encima, “quienes no quieren el bien para Estados Unidos, si no que actúan por sus propios intereses”.

El confidente VIP, comentó que el supuesto apoyo que tanto dice la Sayona, “no es como lo pinta, eso está muriendo, puertas adentro y rápidamente, y como te lo he dicho en otras oportunidades, a ella la están cocinando en su propia salsa, a ella y a su equipo le tienen varias cuentas por cobrar”.

De acuerdo a esta revelación, “la administración Trump no está dispuesto a seguir haciéndoles el circo y complaciendo su capricho. Es cuestión de tiempo”.

Opositores se arrepienten

En otra parte del documento, se informó que “La Sayo” está contra las cuerdas, debido a que puertas adentro, se desarrolla una rebelión dentro de las filas de María Machado tras el arrase del chavismo en las elecciones regionales y legislativas.

Varios factores de la oposición extremista le han exigido tras la jornada del domingo, que Sayo presente su plan y su estrategia política de cómo se continuará eso que llama “la lucha por la libertad” y el “fin del régimen”, especialmente después de este nuevo fracaso de las elecciones.

“Muchos de esos factores opositores reconocen en privado que fue un error no participar (en las elecciones) y es evidente que cuando vengan las municipales, veremos arder Troya, porque, aunque no lo digan, por ahora, todos aspiran un cargo para no morir políticamente”, leyó Cabello.

A la Sayo le exigen respuestas dentro y fuera de Venezuela y muchos hasta le pusieron un plazo para ver en qué va a parar su famosa “operación hasta el final”, expresó el confidente.

Ante estos fracasos de la extremista y la indiferencia que le comienza a mostrar el gobierno de Trump, con la excepción de la mafia cubana-americana, el patriota cooperante alertó que María Corina Machado está cerrando filas alrededor del terrorismo derechista internacional.

“Sólo puedo decirte que algo se está cocinando en el eje Madrid-Colombia-Ecuador, allí andan viendo qué pescan el Iván Simonovis y el clan del Crazy Leo (Leopoldo López) a nuestro pueblo. Si los extremistas intentan algo, la respuesta será contundente”, auguró el amigo fino Fitness, al despedirse de Cabello.

F/VTV