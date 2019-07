Gobierno de Trump es «inepto»: filtran mensajes confidenciales del embajador de Reino Unido en Washington

El gobierno del presidente Donald Trump fue catalogado como «inepto», «torpe» e «incompetente» en correos electrónicos del embajador de Reino Unido en Washington filtrados a la prensa y divulgados el domingo. 7 de julio.

El embajador británico en la capital estadounidense, Sir Kim Darroch, señaló que la Casa Blanca es «excepcionalmente disfuncional» y «dividida» bajo el mandato de Trump. Pero también advirtió que el mandatario de Estados Unidos no debe ser destituido.

La Oficina de Relaciones Exteriores de Reino Unido indicó que la filtración al diario británico Daily Mail de los memos -que datan de 2017 a la fecha- fue «maliciosa», pero no negó su contenido.

El canciller británico, Jeremy Hunt, señaló que los memos filtrados reflejan la «visión personal» de Darroch y no la del gobierno, a su vez, Londres anunció una investigación sobre las filtraciones.

Ante estas revelaciones, este domingo el presidente Trump se refirió brevemente al respecto con una crítica a Sir Kim Darroch. «No somos grandes fans de ese hombre y él no ha servido bien al Reino Unido… Así que puedo entenderlo y puedo decir cosas sobre él, pero no me molestaré», dijo a la prensa.

En los mensajes, el embajador Kim Darroch señala: «Realmente no creemos que esta administración vaya a ser sustancialmente más normal, menos disfuncional, menos impredecible, menos dividida en facciones, menos diplomáticamente torpe e inepta«.

Y cuestionó si esta Casa Blanca «alguna vez se verá competente».

Según el embajador, Trump quedó «deslumbrado» por su visita de Estado a Reino Unido en junio, pero el embajador advierte que el gobierno en Washington seguirá buscando sus propios intereses. «Esta es todavía la tierra de Estados Unidos Primero», dijo el diplomático en referencia a uno de los lemas del gobierno de Trump.

Las diferencias entre Estados Unidos y Reino Unido sobre el cambio climático, las libertades de la prensa y la pena de muerte podrían exacerbarse a medida que los países buscan mejorar las relaciones comerciales después del Brexit, dicen los memorandos. Para entenderse con el presidente, «se debe hacer que los asuntos sean simples, incluso directos», dijo.

En un mensaje enviado el mes pasado, Sir Kim Darroch calificó la política estadounidense sobre Irán como «incoherente y caótica».

Luchas internas y caos

Los archivos filtrados son de un periodo entre 2017 hasta el día de hoy. Cubren las primeras impresiones del embajador sobre los reportes de la prensa sobre «las luchas internas y el caos» en la Casa Blanca, lo cual califica como «la mayoría verdaderos». También hacen una evaluación de las acusaciones sobre la colusión entre la campaña electoral de Trump y Rusia, diciendo que «no se puede descartar lo peor».

La investigación del fiscal Robert Mueller ha encontrado que los señalamientos de colusión no fueron probados. Un portavoz de la Oficina de Relaciones Exteriores británicas dijo que es de esperarse que los diplomáticos brinden a los ministros una «evaluación honesta y sin adornos» de la política en el país al que son enviados.

«Sus puntos de vista no son necesariamente los puntos de vista de los ministros o incluso del gobierno. Pero les pagamos para que sean sinceros», señaló el portavoz. La embajada del Reino Unido en Washington tiene «relaciones sólidas» con la Casa Blanca y éstas continuarían a pesar de «comportamientos maliciosos» como esta filtración, dijo el portavoz.

F/BBC

F/Web