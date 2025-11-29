Gobierno venezolano denuncia nueva amenaza de EE.UU. contra el espacio aéreo

Mediante un comunicado oficial, la República Bolivariana de Venezuela denunció y condenó la amenaza colonialista que «pretende afectar la soberanía del espacio aéreo, acción que constituye una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo venezolano».

El pronunciamiento responde al mensaje público difundido en redes sociales por Donald Trump, en el que pretende aplicar extraterritorialmente la jurisdicción de ese país sobre Venezuela; intento insólito de dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad.

“Este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional y que se inscribe en una política permanente de agresión contra nuestro país, con pretensiones coloniales sobre nuestra región de América Latina y el Caribe, negando el Derecho Internacional. Venezuela denuncia ante el mundo que tales afirmaciones representan una amenaza explícita de uso de la fuerza, prohibida de forma clara e inequívoca por el Artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas», reza parte del documento.

Asimismo, la misiva añade un llamado directo a la comunidad internacional: «A los gobiernos soberanos del mundo, a la ONU y a los organismos multilaterales correspondientes, a rechazar con firmeza este acto de agresión inmoral que equivale a una amenaza contra la soberanía y seguridad de nuestra Patria, del Caribe y el norte de Suramérica. Venezuela sabrá responder con dignidad, con legalidad y con toda la fuerza que otorgan el derecho internacional y el espíritu antiimperialista de nuestro pueblo”.

Con esta declaración, Venezuela reafirma su rechazo a lo que ha sido una política de agresión permanente.