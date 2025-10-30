Gobierno venezolano envía más de 46 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba y Jamaica

Más de 46 toneladas de ayuda humanitaria envió el Gobierno nacional a los países de Cuba y Jamaica tras el paso del Huracán Melissa que dejó graves afectaciones en ambos pueblos, así lo informó el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil.

El envío, que se realizó a través de la aerolínea venezolana Conviasa, comprende 26 toneladas para la República de Cuba y 20 toneladas a Jamaica. La ayuda contempla insumos médicos, alimentos y equipos de infraestructura para atender la emergencia, como muestra de solidaridad y hermandad con los pueblos del Caribe.

Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en el estado La Guaira, Gil destacó que en los próximos días saldrá un barco con más de tres mil toneladas de ayuda para la República de Cuba. “Cuando otros países se enfocan en amenazar, Venezuela sale al frente, ALBA sale al frente”, dijo tras asegurar que esto demuestra la Diplomacia Bolivariana de Paz que rige a la nación venezolana.

Por su parte, el embajador de Cuba en Venezuela, Jorge Luis Mayo Fernández, enfatizó que mientras el imperio presiona y se dedica a amenazar a los pueblos del Caribe con armamentos, «Venezuela cruza el Caribe con barco y aviones de solidaridad y de amor, y con el ejemplo de lo que esto significa para los países del mundo».

«La ayuda humanitaria de Venezuela a Cuba está de manera permanente, de manera sistemática, día a día, lo sentimos, lo percibimos y lo agradecemos», puntualizó.

F/VTV