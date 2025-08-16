embajadora

Gobierno venezolano fortalece cooperación con Uganda en desarrollo mineral

La embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Uganda, Fátima Fernandes, sostuvo un encuentro oficial con la ministra de Estado de Energía y Desarrollo Mineral (Minas), de Uganda, Phiona Nyamutoro, en la sede de esta cartera en Kampala, a fin de fortalecer la cooperación bilateral entre ambas naciones.

Durante la reunión, ambas autoridades intercambiaron puntos de vista sobre áreas de interés común y exploraron oportunidades para fortalecer las relaciones en el sector de desarrollo mineral.

La embajadora Fernandes destacó la importancia de profundizar los lazos de amistad y colaboración entre Venezuela y Uganda, a la vez que expresó el interés de su Gobierno en promover proyectos conjuntos que fomenten el intercambio de experiencias, la transferencia de conocimiento y el desarrollo sostenible en el sector.

El encuentro reafirma el compromiso de ambos países por ampliar la cooperación técnica y económica en sectores estratégicos que contribuyan al desarrollo mutuo, así como por fortalecer la relación diplomática.

Las relaciones diplomáticas entre Caracas y Kampala se establecieron el 27 de abril de 1970. En el ámbito de la cooperación, los dos países han concretado acuerdos en las áreas cultural, energética, vivienda y transporte, así como en la promoción del turismo y otros sectores de interés común.

T/Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

