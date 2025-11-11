Gobierno venezolano fortalece lazos de cooperación con países en la COP30

Durante la COP30 que continúa hasta el 21 de noviembre en Belém Do Pará en Brasil, la República Bolivariana de Venezuela fortalece lazos de cooperación y amistad con los países del mundo.

En el stand de Venezuela, el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, recibió a la ministra de Ambiente de la República de Angola, Ana Paula Chantre Luna de Carvalho, donde se intercambiaron experiencias y políticas ambientales de cada uno de los países.

Allí, las autoridades de ambas naciones, coincidieron en la necesidad de una reorganización político territorial para involucrar al pueblo en el ejercicio de gobierno como una manera efectiva de adelantar políticas ambientales y de lucha contra la crisis climática.

«Ambos estuvimos de acuerdo, en preparar una propuesta de acciones conjuntas para presentar a consideraciones de nuestros jefes de Estado en temas concretos como intercambio binacional de jóvenes en programas de formación ambiental; así como intercambio de experiencias en producción de plantas forestales y frutales en viveros, también la reforestación de áreas degradadas, de igual forma en la recolección y tratamiento de residuos y desechos sólidos», agregó Molina.

F/VTV