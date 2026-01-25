Gobierno venezolano incentiva producción nacional de medicamentos

Representantes del sector farmacéutico sostuvieron un encuentro con el ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, Luis Antonio Villegas, para estimular la industria nacional farmacéutica y consolidar la sustitución de importaciones no petroleras con medicamentos de producción nacional.

La mesa de trabajo facilitó el debate de propuestas para promover la producción, hasta garantizar el acceso absoluto a medicamentos para el pueblo, y consolidar las alianzas del Gobierno nacional con el sector para potenciar la capacidad de exportación.

En este sentido, los representantes del grupo farmacéutico reiteraron su compromiso de laborar con el Gobierno Bolivariano. Este encuentro se integra al plan de las Siete Grandes Transformaciones, concebido por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

El Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional eleva su rol como facilitador de un ecosistema productivo que prioriza el crecimiento sostenible de la patria.

VTV