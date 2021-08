Gobierno venezolano pide “acuerdos tempranos” en México que beneficien al pueblo

El jefe de la delegación del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, durante su discurso con motivo a la instalación formal de la Mesa de Diálogo con el sector extremista de la oposición, instó a trabajar en la construcción de acuerdos tempranos que vayan en beneficio del pueblo.

“Avancemos en acuerdos rápidos y urgentes para proteger al pueblo venezolano (…) desde el Gobierno constitucional que lidera el presidente Nicolás Maduro es de suma urgencia que aparezcan acuerdos tempranos que nos permitan llevarle al pueblo de Venezuela más esperanza en el desarrollo de estas conversaciones”, indicó.

Previamente se realizó la firma del memorándum de entendimiento entre el gobierno y la plataforma unitaria de oposición, representados por Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, respectivamente.

Jorge Rodríguez en sus palabras luego de la firma del acuerdo, también indicó que las controversias de los venezolanos por razones políticas y sociales se deben dirimir entre venezolanos sin ninguna injerencia más allá del apoyo.

Asimismo indicó que «esta firma significa esperanza. Cuidemos esa esperanza para conseguir puntos de confluencia más allá de las profundas diferencias que tenemos. Sabemos en qué no estamos de acuerdos, el trabajo es buscar dónde están los puntos de acuerdos para buscar la felicidad».

«Que nadie destruya lo avanzado ni ataque lo que estamos iniciando hoy. A la delegación de la oposición y gobierno le digo trabajemos arduamente y que nada nos haga retroceder», sostuvo.

Refirió que «a esta altura del desarrollo de la vida política de Venezuela no se maneja con base a presiones. Eso no funciona con nosotros. Funciona la palabra, la conciencia, el acuerdo, el diálogo de la negociación. Con nosotros no funciona las amenazas».

Resaltó Rodríguez que esta es una oportunidad de oro para demostrar que podemos, más allá del pasado, afincarnos en el futuro y llegar a acuerdos tempranos e integrales

«Que la paz sea nuestro norte y el respeto al derecho ajeno nuestro principio», finalizó diciendo.

T/UN-AVN

F/Prensa AN