El Gobierno venezolano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, seguirá propiciando el diálogo con la dirigencia opositora para consolidar la paz, y garantizar al pueblo la estabilidad para el trabajo y el desarrollo, ratificó este domingo el dirigente socialista Elías Jaua.

Entrevistado en el programa Diálogo con, que transmite Televen, Jaua repudió que la posición de la derecha nacional e internacional que insisten en desconocer el proceso democrático venezolano con la sola intención de alentar la desestabilización en Venezuela y provocar una intervención.

“Para nosotros, el diálogo sigue siendo un espacio para crear las condiciones de trabajo, políticas, sociales, económicas, de convivencia para el reconocimiento, para el desarrollo, sin negociar la soberanía del pueblo y que no haya confrontación (…) no vamos al diálogo a hacer pactos de élites, de partidos”, señaló Jaua.

Indicó que la espiral de violencia que sectores radicales de la oposición propiciaron este año contra el pueblo venezolano, se les revirtió y los golpeó negativamente. “Han creado una base social que no cree en las elecciones, que no cree en la democracia, que no cree en la diversidad política e ideológica, lo que quiere es desaparecer al otro y eso es muy peligroso, aunque es una minoría. De manera que se requiere mucha responsabildiad por parte de la dirección de la oposición para superar esto”, insistió.

Jaua consideró que lo más importante de resaltar de las elecciones regionales del 15 de octubre, donde las fuerzas revolucionarias obtuvieron 18 de 23 gobernaciones, es la confirmación que hizo la mayoría del pueblo de su vocación de paz, que no quiere más confrontación, que quiere trabajar por soluciones para el país y por una vida tranquila.

“La dirigencia política revolucionaria y contrarrevolucionaria tiene que evitarle al pueblo venezolano llevarlo a una guerra, el pueblo no la quiere y la negativa a dialogar, a llegar a acuerdos mínimos para el reconocimiento, no es lo que el pueblo está esperando de su dirigencia”, manifestó.

PRÓXIMAS ELECCIONES

El dirigente revolucionario subrayó que el diálogo permite crear condiciones de reconocimiento de cara a las próximas elecciones municipales que fueron planteadas en la mesa de diálogo para el primer trimestre del 2018 y las presidenciales para el último trimestre del mismo año.

“Si el pueblo decide que la opción es la oposición y su proyecto neoliberal de exclusión, bueno, esa será la decisión del pueblo. Y si decide que va a continuar con la revolución, bueno, será la decisión del pueblo, pero el pueblo tiene derecho a ir a las elecciones presidenciales del 2018, en las condiciones de estabilidad, de tranquilidad, de sosiego necesario para tomar la mejor decisión que tenga que tomar al respecto”, afirmó.

En ese sentido indicó que al no ser favorables los resultados comiciales, la derecha canta fraude a pesar de reconocer y validar todos los procesos de auditorías al sistema electoral, en una conducta sistemática que tiene la pretensión de enlodar las instituciones democráticas del Estado, hecho que atenta contra la estabilidad de la nación.

En constrastre destacó que las fuerzas revolucionarias “ya estamos construyendo la próxima victoria en las alcaldías, rumbo a la victoria presidencial del 2018”.

Jaua resaltó que el sistema electoral venezolano es ampliamente auditable y ese proceso de verificación antes, durante y después de la elección es avalado por todas las organizaciones políticas que participan, en la que se miden con las mismas condiciones, tanto los candidatos revolucionarios como los de oposición.

“De manera que el que acepta las reglas del juego tiene que ser coherente y si perdiste perdiste y el que ganó tiene derecho a que se le reconozca su victoria. Tenemos que seguir avanzando en el cronograma electoral en paz y en democracia”, puntualizó Jaua.

Texto/CO con información de AVN

Foto/Archivo