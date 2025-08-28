Gobierno venezolano y Azerbaiyán fortalecen relaciones con nuevo embajador acreditado

Este miércoles, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, sostuvo un encuentro con el nuevo embajador de la República de Azerbaiyán, Ruslan Novruz oğlu Rzayev. Durante la reunión, el diplomático presentó las Copias de Estilo que lo acreditan oficialmente como representante de su país ante la República Bolivariana de Venezuela.

En un mensaje difundido en su canal de Telegram, Gil destacó que tras el acto protocolar se marca el inicio de una nueva etapa en nuestra diplomacia, así como en la cooperación y la alianza que compartimos como miembros del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).

Las relaciones diplomáticas entre Azerbaiyán y Venezuela fueron establecidas por primera vez el 12 de mayo de 1995, y desde entonces, ambas naciones han mantenido relaciones bilaterales cordiales.

Entre las principales áreas de interés entre ambos países destacan la energética (petróleo/gas), así como el desarrollo minero.

T/VTV