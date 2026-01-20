Gobierno y clínicas privadas articulan alianza para fortalecer la atención en salud

El Gobierno Nacional y el sector de clínicas privadas acordaron avanzar en una alianza estratégica orientada a potenciar las capacidades instaladas del sistema privado en beneficio de la población venezolana, como parte de una política de corresponsabilidad en materia de salud.

La vicepresidenta sectorial para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud informó que esta iniciativa se enmarca en un nuevo Fondo Social, concebido para garantizar recursos que permitan atender de forma eficiente y humana la deuda quirúrgica acumulada en el país.

De acuerdo con lo señalado, el mecanismo fue diseñado para proteger a la familia venezolana y facilitar el acceso oportuno a procedimientos médicos, mediante una articulación directa entre el sector público y los centros de salud privados.

En una primera fase, la alianza priorizará intervenciones en áreas consideradas vitales, como cardiología, neurocirugía, traumatología y oftalmología, con el objetivo de responder de manera inmediata a las necesidades más sensibles del sistema.

Desde el Ejecutivo se destacó que esta unión de esfuerzos representa un paso significativo para superar limitaciones económicas y reafirma el compromiso institucional de garantizar el derecho a la salud y la vida de los venezolanos.

T/CO