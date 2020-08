Gobiernos de Colombia y Brasil no colaboran en la atención de la pandemia

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este jueves durante una teleconferencia con los excancilleres de Brasil Celso Amorim y Aloysio Nunes, que los gobiernos de Colombia y Brasil no colaboran en la toma de decisiones conjuntas para enfrentar la pandemia.

Aseguró que en varias ocasiones el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha enviado cartas a los referidos gobiernos por los casos importados de Covid-19 que se reciben en Venezuela diariamente, «y ni Colombia, ni Brasil han respondido». Pese a esa situación, el diplomático venezolano reiteró que desde la patria de Bolívar se sigue apostando al diálogo.

«Los asuntos bilaterales deben ser tratados con altura, por encima de toda diferencia ideológica», subrayó.

Señaló que esta actitud hacia Venezuela desde la Casa de Nariño y el Palacio de Planalto obedece a que no reconocen al presidente de la República, Nicolás Maduro, por tal motivo no responden las cartas diplomáticas y en consecuencia estos gobiernos no prestan el apoyo necesario para el abordaje de la pandemia en las fronteras.

Arreaza aseveró que Venezuela seguirá insistiendo para que ambos países colaboren, ya que son dos de las naciones con más casos de Covid-19 «y no han tomado en serio esta situación».

«Sé que la diplomacia brasileña se mantiene en resistencia (…) que en un futuro volverán a la diplomacia de paz, de entendimiento», agregó el canciller venezolano.

Por su parte, el excanciller brasileño Celso Amorim dijo: «La cooperación humanitaria es fundamental debemos construir puentes en vez de muros».

T/CO con información AVN