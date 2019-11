Golpe a Evo es una tragedia para Latinoamérica

Los capitalinos consultados estiman que el golpe de Estado en el país andino constituye una muestra inobjetable de que el imperialismo estadounidense no acepta gobernantes ni pueblos dignos y soberanos. También se observa una persecución y política de exterminio contra los pueblos indígenas. Aquí no han podido ni podrán

Algunos caraqueños piensan que Evo Morales debió resistir y morir con las “botas puestas”, antes que renunciar, tal cual como lo hizo Hugo Chávez en 2002, otros asumen como correcta su estrategia de dejar el poder para evitar un mayor derramamiento de sangre, reagruparse y contraatacar. Otros consideran que todavía no está claro el panorama y que se debe esperar. En lo que sí coinciden todos es en que el golpe de Estado contra Evo Morales constituye una desgracia para los demócratas y una muestra palpable de que el imperialismo estadounidense no acepta gobernantes ni pueblos dignos, soberanos e independiente.

“Me parece algo terrible para la región”, dice Azurduy Tovar, en uno de los estantes de la feria del Libro de Caracas que actualmente se celebra en la plaza Bolívar y sus inmediaciones.

“Evo representa una resistencia ancestral y que se haya hecho esto, presionarlo con muertes, violencia, es algo terrible. También me parece que el mensaje del FMI y del imperio estadounidense, que están detrás de estos golpes a través de paquetazos y de cosas terribles que quieren implementarles a los pueblos. No se van a quedar tranquilos hasta saquearnos los recursos que están en estas tierras. Creo que como pueblo latinoamericano debemos hacer un bloque más fuerte porque esta gente no va a dejar de atacar por donde puedan filtrarse, a través de lo legal, la guerra, la violencia. Hay que resistir, juntar fuerzas”, dice Azurduy Tovar, quien además visualiza el golpe en Bolivia como un parte de un plan de las grandes corporaciones, con poder político, económico, militar. “Ademas, Latinoamérica es la cajita que tenían guardada cuando se agotaran los recursos de los demás. Eramos el almacén, la cena que tiene guardada. A ellos les da igual matar a todas las personas como lo hicieron en 1492 cuando llegó Colon”.

Ricardo Sanguino, dirigente pesuvista y exdiputado de la Asamblea Nacional, quien ayer visitaba la Filven, calificó el golpe de Estado en Bolivia como lamentable para Latinoamérica y para todos los demócratas del mundo. Recuerda que incluso aquí la oposición venezolana, tanto la democrática como la fascista, ponían de ejemplo y llegaron a decir que se siguiera el ejemplo de Bolivia, que se imitara a Evo, pero hoy están contentos porque lo tumbaron.

“Lo que se ha puesto en evidencia una vez más”, considera Sanguino, “es la acción del imperialismo norteamericano que no acepta que los pueblos sean dignos, sean libres, independientes. Y yo diría que se está observando como un antirracismo, porque si vemos qué ha pasado en Ecuador contra los pueblos indígenas, en la misma Chile se produjeron asesinatos contra la población indígena, en Argentina también, en Brasil, Perú, pareciera un movimiento del imperialismo estadounidense contra los pueblos originarios de estas tierras. Igual ha sucedido en México, El Salvador, Honduras, Costa Rica. Pareciera que quisieran desaparecer de la faz de la tierra latinoamericana a los indígenas”.

Piensa Ricardo Sanguino que el imperialismo no acepta la presencia y la gestión transparente, noble, digna, humilde del presidente Evo Morales. Con sus derroteros buscan la agresión, la violencia, quemar, destruir. Esta realidad obliga a prepararnos de otra manera para defender la democracia en Latinoamérica.

“Esa otra manera tenemos que crearla, profundizar más las relaciones de nuestros gobiernos con nuestros pueblos, organizarlos, oír los reclamos del pueblo. Pero es muy lamentable lo que aconteció en Bolivia. Cuando vi la aceptación de Evo Morales, cuando vi la presencia de la OEA, me dije, estamos raspados. Como eres miembro de la OEA, acepta la injerencia de la OEA como buen demócrata, y dijo que si consiguen hechos que desvirtúen el ejercicio democrático del voto, iremos a unas elecciones, y así fue. Quienes pensaron que el informe de la OEA iba a favorecer a Evo son unos ilusos. En su informe declaró que se habían cometido errores, que merecían una segunda elección. El aceptó y le cambio incluso el CNE. Los fascista dijeron no, lo que queremos es que te vayas, que salgas del Gobierno”, expresa.

-Hay quienes piensan que hubo cierta dosis de ingenuidad…

-Yo no diría ingenuidad, porque hay que conocerlos a ellos. Las realidades son distintas. Tenemos es que abogar por salvar la vida de Evo, ya que los fascistas lo que quieren es matarlo. Si lo dejas vivo, le metes un juicio y lo tienes preso, tienes ese candelero ahí. Lo matas.

-Otros sostienen que la oligarquía no quiere que voten los pobres y los indígenas ya que son mayoría y eso les impide ganar las elecciones…

-Son movimientos que se convierten en fascistas, racistas, y tenemos que estar preparados para eso. Es muy lamentable. Los pueblos latinoamericanos estamos tristes, pero esa tristeza hay que convertirla en fortaleza para seguir luchando, continuar buscando vías y mecanismos que nos permitan avanzar, sin tener que ir, nadie lo quiere, a un enfrentamiento, una guerra, que eso es lo que quieren: que nos matemos unos a otros. El imperialismo nunca va a descansar en su intento de querer torcer la voluntad de los pueblos latinoamericanos. Esto (la Feria del Libro) es un ejemplo de lo que hace un gobierno para que el pueblo tome conciencia, lea, se instruya y compare. El llamado es a la

unión de todos los pueblos, unirnos y buscar mecanismos de defensa de los avances y logros que tienen los pueblos con gobiernos del temple y la capacidad de Evo Morales.

Ciclo progresista

Magaly Pérez, una argentina que atiende un estand en la feria del libro, confiesa sentir mucha bronca y tristeza por lo ocurrido en Bolivia con Evo Morales.

“En Argentina sentimos que Venezuela y Bolivia eran, de alguna manera, como el faro de América Latina, de esperanza para nuestro país, de que era posible tener gobiernos diferentes a favor del pueblo, y que esto suceda nos pone en duda. Veníamos como esperazados. Lo que sucedía en Ecuador, en Chile, el triunfo de Fernández en Argentina y este golpe para Latinomérica nos deja pensando si es posible que se abra nuevamente un ciclo progresista o que la derecha está dispuesta a ir por mucho más.

-¿Crees que acabó todo?

-Yo creo que todavía no está muy claro el panorama, pero va a depender mucho de la resistencia que se ponga en la calle, pero eso va a estar sujeto a que si la derecha está dispuesta a todo. El papel de los militares y lo que les vienen haciendo a los dirigentes del MAS. Todo se pone muy complejo como para revertirlo con el pueblo en la calle, ya que eso significaría la muerte de muchos compañeros y compañeras.

Wlliam Orozco es uno de los que piensa que Evo Morales no debió renunciar y restearse como lo hizo Chávez en 2002 y como lo hizo Nicolás Maduro. Igualmente cuestionó el rol de la OEA.

“¿Cómo va a confiar en la OEA, que es una institución del imperio? Evo entregó porque arrugó”, dice.

José Figuera asienta que el golpe al Mandatario boliviano le duele como suramericano y que no debió haber sucedido, ya que costó mucho montar un proceso revolucionario en ese país.

“Ese país era lo que Bolívar más admiraba”, apunta Figuera. “Duele porque en verdad ha faltado liderazgo. Teniendo el apoyo mayoritario no era necesario entregarse de esa manera. Lo primero que tuvo que hacer fue fortalecer las fuerzas armadas. Y se venía avisando el golpe, esa patraña que le estaba montando tanto la OEA como el imperio estadounidense. Concientizar al pueblo, prepararlo. La unión cívico-militar no la tumba nadie. Y es lo que yo creo que sucedió. Se dejó que avanzara el golpe, se infiltraran y después no pudo aguantar”, agrega.

Figuera piensa que es necesario continuar llevando a Latinoamérica el proceso revolucionario de transformación y de cambios que necesitan tanto los pueblos.

“Porque de verdad es la mejor forma de vivir y es una manera de darle ejemplo al mundo de que hay que acabar con ese imperio que no te deja progresar, ya que tiene estos pueblos arruinados, muertos de hambre y no los deja avanzar”, dice.

No podrán

Sergio Peña coloca de ejemplo, como antídoto contra golpes de Estado, la actitud de Nicolás Maduro en tiempos y circunstancias difíciles. Allí está el caso de los drones, un atentando que no le han hecho a ningún presidente del mundo. Maduro tuvo fuerzas para seguir adelante en tan comprometida situación.

“Ellos (el imperialismo) no van a poder con Venezuela, porque ya Venezuela se les escapó de las manos. No hay pa’ donde coger. Aquí la derecha va a tener que irse para otro lado. Que se vayan para Colombia para que ganen elecciones”, señala.

Killian Cairo califica de “golpe blando” la acción contra Evo Morales. A Bolivia la está utilizando como epicentro para desestabilizar a Suramérica. Ya que no pudieron con Venezuela, escogieron a Bolivia como terreno de laboratorio.

Dice que en Bolivia se hicieron elecciones legítimas, que Evo Morales ganó con 47 por ciento. La oposición no quiso aceptar el reconteo porque ya tenían tramado el golpe.

“Para mí Evo toma la decisión política y estratégica de renunciar para tratar de evitar que corriera más sangre entre hermanos y así llamar a nuevos escenarios políticos, nuevas elecciones. El pueblo boliviano entiende que vendrán nuevos escenarios y se abrirán nuevos espacios democráticos. Evo, luego de tantas tempestades, manda 12 años y deja a Bolivia como un país progresista con una economía de índice alto y eso no le gusta a Estados Unidos. Aquí no han podido, no van a poder, ni podrán con Venezuela porque el que se mete con Venezuela se seca y lo que dejó el comandante Chávez ahora lo ejerce Maduro. No nos vamos a rendir. Bolivia va al repliegue, pero después conquistara sus nuevos caminos”, indica.

T/ Manuel Abrizo

F/ Miguel Romero

Caracas