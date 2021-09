Golpistas en Guinea anuncian un toque de queda en todo el país

Los militares golpistas en Guinea impusieron el domingo el toque de queda en todo el país africano tras consolidar el derrocamiento del presidente Alpha Conde.

«El toque de queda entra en vigor desde las 20H00 horas en todo el país hasta nuevo aviso», dijeron los militares.

A través de un comunicado, los golpistas también anunciaron la sustitución de los gobernadores por militares y convocaron a los ministros salientes y a los presidentes de las instituciones a una reunión el lunes en la capital Conakry.

Indeed SkyNews #Guinea is now in the hands of Colonel Mamadi Doumbouya, head of The Special Forces and leader of The National Committee for Recovery and Development.#Kibaro pic.twitter.com/0r4qZt1B4q

— 🇬🇳🇬🇧 Alhoussein Fadiga #Peace&Love (@kipe76) September 6, 2021