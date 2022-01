Los gorriones cantores poseen un «talento extremadamente raro» para no repetir sus cantos

Los gorriones cantores (‘Melospiza melodia’) machos cambian el orden de sus trinos deliberadamente durante largos periodos de tiempo para que no se repitan de forma seguida, posiblemente, con el propósito de que esos sonidos sean atractivos para las hembras, según un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B.

Los trinos de estas pequeñas aves y su cerebro son mucho más complejos y similares al lenguaje humano de lo que se creía, señalan los autores de la investigación, liderada por Stephen Nowicki, de la Universidad Duke (EEUU). Los científicos demostraron que los gorriones cantores machos llevan la cuenta del orden y frecuencia con la que reproducen sus ‘canciones’ en un periodo máximo de 30 minutos.

El gorrión cantor es una especie común en toda América del Norte, pero cantan solo los machos, que también utilizan los cantos para marcar su territorio. Durante el cortejo, estos pájaros emiten hasta doce sonidos diferentes de dos segundos, un repertorio que puede durar casi 30 minutos en completarse, ya que repiten los mismos trinos varias veces antes de pasar a la siguiente ‘lista de canciones’.

Un «talento extremadamente raro»

Además de variar el número de repeticiones, también cambian el orden de sus cantos. Hasta ahora, una gran incógnita era si cambiaban el orden y número de repeticiones de forma casual o deliberadamente. Para responder a esa interrogante, los investigadores colocaron un equipo de grabación en los bosques con micrófonos apuntando hacia los árboles.

Tras grabar repertorios de más de 30 gorriones cantores, los científicos analizaron los espectrógrafos visuales de sus trinos, así como la frecuencia y orden en que cada ejemplar emitió sus melodías. Los análisis determinaron que las aves ofrecían todo su repertorio antes de volver a repetir una ‘canción’. También se reveló que cuanto más se emite un determinado sonido, más tiempo tarda el gorrión en volver a usar el mismo trino, probablemente con el fin de generar entusiasmo al repetir ese canto.

Los gorriones cantores poseen un «talento extremadamente raro», que hace que lo que emite un ejemplar en el momento dependa de lo que cantó hace 30 minutos. Esa es una capacidad de memoria 360 veces mayor que la de los canarios, que solo pueden retener información durante unos cinco segundos, destacan los científicos. Además, sugieren que los machos que mejor cambian el orden de su repertorio tienen más probabilidades de aparearse.

F/RT

F/Imagen Ilustrativa