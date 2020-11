GPP expandirá método electoral 1×10 para garantizar votación masiva el 6-D

El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, instruyó este viernes a la maquinaria de campaña electoral del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) perfeccionar la metodología del 1×10 en cada una de las entidades de país, rumbo a las elecciones Parlamentarias del 6 de diciembre.

“A partir de hoy vamos organizar, perfeccionar y expandir el 1×10 a nivel político y social. El Gran Polo Patriótico por el 1×10; ¡vamos!”, expuso durante la jornada de orientación y chequeo de la campaña electoral, con los integrantes y voceros de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RASS) de las fuerzas revolucionarias.

Durante el encuentro, realizado con presencia de candidatos del Distrito Capital, La Guaira y Miranda, y conectado virtualmente al resto del país con aspirantes revolucionarios a la nueva Asamblea Nacional (AN), el líder de la Revolución Bolivariana pidió apoyar las medidas de bioseguridad contra el coronavirus en lo que queda de campaña y en la fecha de los comicios, para garantizar que los electores y electoras voten masivamente.

El método 1×10 consiste en una iniciativa de los revolucionarios que garantiza que cada votante llevará a otros 10 al centro de votación, para que ejerza su derecho al sufragio secreto, universal y democrático, haga seguimiento estadístico y reporte cualquier novedad a las UBCH y los responsables de la maquinaria electoral del GPP.

En conexión con los comandos de campañas estadales, afinamos las estrategias y orientaciones para el remate de la campaña electoral. Quedan seis días para el debate de ideas, propuestas y motivación. Organicemos la maquinaria. ¡Vamos a echar el resto! pic.twitter.com/otzyRpQlTG — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 28, 2020

Maduro llamó a ejercer el voto el 6D con participación cívica y conciencia sobre la crucial importancia de estas elecciones parlamentarias, especialmente por las intenciones de los imperialistas gringos que desearían entorpecerlas.

“Se lo hemos dicho a Elliot Abrams, a James Story, nosotros somos de verdad. Ustedes no tienen, no han tenido y no tendrán jamás una fuerza de la revolución de Chávez y del Libertador Bolívar”, dijo en alocución directa a los voceros imperiales que desde EEUU y Colombia pretenden imponer a su autoproclamado, ahora como “jefe” de una asamblea parlamentaria vencida, derrotada y fracasada.

“Ustedes lo que tienen es a un bobolongo y apuestan todo por él. Pues quédense así por 5 años con el bobolongo, imperio gringo”, les espetó.

“Mientras ustedes están con sus bobolongos, nosotros estamos con el pueblo, con los vecinos y vecinas, con nuestros compatriotas”, manifestó, instruyendo a los simpatizantes revolucionarios a facilitar todo lo necesario para que salga a votar quien deba sufragar, con medidas sanitarias contra la pandemia del coronavirus y en paz.

“Esta nueva AN es muy importante para tener 5 años de trabajo y recuperación del país, recuperar integralmente todos los servicios públicos, el salario, los ingresos de los trabajadores afectados por las sanciones”.

“Lo que nosotros nos proponemos lo logramos y vamos a lograr una AN nacida de los votos del pueblo”, concluyó.

