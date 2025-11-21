Gran Congreso Constituyente de la Clase Obrera será el 14, 15 y 16 de diciembre

Con la aspiración de nombrar 50 mil delegados en todo el país, a través de la Comisión Promotora Nacional de la Clase Obrera, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la realización del Gran Congreso Constituyente de la Clase Obrera, para el 14, 15 y 16 de diciembre de 2025, en la ciudad de Caracas.

«Creo que lo tendremos que hacer en la autopista del Este, porque yo creo que va a superar el número de 50 000, y cuidado si no llegan a 100 000 delegados y delegadas, de todo este hermoso conglomerado de la clase obrera, la clase trabajadora venezolana», informó el Jefe de Estado durante el Balance de las Asambleas de base rumbo al Congreso Constituyente de la Clase Obrera, realizado este jueves, en Caracas.

El Mandatario nacional explicó que lo que viene es la multiplicación de la voluntad y el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras, «con este liderazgo poderoso que está surgiendo de la voluntad de las bases».

T/Prensa Presidencial