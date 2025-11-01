Gran encuentro de parlamentarios y de autoridades de América Latina y del Caribe se realizará antes de culminar el 2025

Ante diputados, diputadas, senadoras, senadores de los países de América, principalmente los países del Gran Caribe que acudieron a la cita, junto con las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional (AN) de la República Bolivariana de Venezuela y en el marco de las iniciativas que ha venido tomando el Consejo Nacional por la Paz y la Soberanía, frente a la agresión más bárbara que han recibido los países del Caribe; el Presidente Nicolás Maduro Moros anunció un gran encuentro de parlamentarios y de autoridades de América Latina y del Caribe, para decir paz y respeto a los pueblos de la América Latina, antes de que finalice este año

En este Encuentro Parlamentario del Gran Caribe, que contó con la participación de representantes de 14 países, el Mandatario nacional destacó que hay una campaña de mentiras sobre Venezuela, para justificar las acciones belicistas por parte del Gobierno estadounidense. Y «muchos de los que atacan a Venezuela no saben ni dónde queda».

Continuó su discurso explicando que «todo lo que se está haciendo contra Venezuela es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera, que es la principal reserva petrolera y la cuarta reserva de gas del mundo. Si Venezuela no tuviera petróleo, gas, oro, 30 millones de hectáreas cultivables, agua, biodiversidad, y no estuviera donde estamos, en el norte de Sudamérica (…), quizás ellos ni la nombraran», detalló el presidente Maduro.

A juicio del Jefe de Estado este primer encuentro de parlamentarios del Gran Caribe, debe convertirse en un gran convocante de movimientos sociales y de fuerzas políticas, para defender el derecho a la paz y de nuestro continente. «Multiplicar la convocatoria, multiplicar la solidaridad, que la unión de nuestras fuerzas y nuestros pueblos le diga a los guerreristas, “no a la guerra, no a la amenaza militar, no a la violencia, América Latina y el Caribe queremos paz”», sentenció ante los representantes internacionales.

Finalizó esta intervención indicando que el venidero encuentro no solo se trata de profundizar la convocatoria, sino de profundizar los nexos entre países, para impulsar una comunicación mucho más efectiva entre los pueblos para dar la batalla por la verdad.

T y F/ Prensa Presidencial