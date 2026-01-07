Gran Marcha de las Comunas en Caracas exige la liberación de Maduro y Cilia Flores

Este miércoles, el ministro de Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado, anunció la realización de una gran marcha de las Comunas en Caracas en apoyo a la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente, Cilia Flores.

A través de una publicación en sus redes sociales, Prado aseguró que «será un día histórico para el movimiento popular donde vamos a exigir al gobierno de los EE.UU. la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores!», convocando a la movilización como expresión de respaldo y exigencia ante el secuestro ilegal de ambos líderes.

El ministro también hizo un llamado directo a la participación ciudadana, instando al pueblo venezolano a sumarse a la protesta con la consigna «¡Pueblo a la calle!».