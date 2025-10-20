Gran marcha en Caracas celebrará canonización de santos venezolanos este lunes

El pueblo venezolano participará este lunes 20 de octubre en la Gran Marcha que se realizará en Caracas, para celebrar la canonización de los dos primeros santos de Venezuela, doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, así lo informó el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández.

A través de su cuenta en la red social Instagram, Fernández explicó que la movilización partirá desde el Paseo de la Resistencia Indígena, en Plaza Venezuela, hasta la Plaza La Candelaria.

Asimismo, detalló que sostuvo una reunión con los integrantes de la Vicepresidencia de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), donde se destacó la importancia de los milagros que han surgido en Venezuela, basados en los valores como la esperanza, la humildad, el servicio y el amor al prójimo.

Además, expresó su agradecimiento al presidente de la República, Nicolás Maduro, por haber impulsado los mecanismos necesarios para que el país pudiera ser testigo de este significativo hecho histórico. “¡Venezuela es y seguirá siendo un territorio de paz! Somos un país bendecido, ahora consagrado por dos santos nacidos del corazón del pueblo”, puntualizó.

T/VTV