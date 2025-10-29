Gran Misión Madre Tierra activa registro para saneamiento ambiental en todo el país

A propósito de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo activó el Registro Nacional para el Plan Integral de Gestión de Basura destinado a las 335 alcaldías y 24 gobernaciones del país.

Entre los objetivos principales del registro destacan: determinar con precisión la cantidad y composición de los desechos sólidos generados en cada centro poblado; actualizar rutas de recolección, inventario de maquinaria y sistemas hasta la disposición final, así como construir el Plan Integral Nacional que optimizará el manejo de los desechos en todo el territorio nacional.

El Plan Integral contará con la participación activa de los cinco mil 336 Consejos Ecosocialistas que se conforman en todo el país, a fin de fortalecer el enfoque comunitario y territorial de la gestión ambiental.

Para el envío de la información por parte de las autoridades gubernamentales, se han dispuesto los correos electrónicos: [email protected] e [email protected], a través de los cuales el Ministerio para el Ecosocialismo recopilará la data nacional.

Vale destacar que esta iniciativa se enmarca en el sexto vértice de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, Saneamiento para la Vida, para disminuir la cantidad de desechos, impulsar la reutilización y aprovechar los materiales de forma planificada.

F/VTV