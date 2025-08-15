Gran Misión Venezuela Joven atendió a más de 200 guaireños en Quebrada de Cariaco

En el marco del cumplimiento del cuarto vértice de la Gran Misión Venezuela Joven, «Vamos a cuidarnos», este jueves fueron beneficiados más de 200 jóvenes que habitan en la comunidad de Quebrada de Cariaco en la parroquia La Guaira.

La autoridad única de salud del estado, doctora Nelare Bermúdez, informó que a través de este vértice se garantiza la atención integral en materia de salud, abordando las áreas de medicina general, medicina interna, oftalmología, vacunación, planificación familiar con entrega de distintos métodos anticonceptivos, nutrición, asistencia psicológica y entrega de medicinas y suplementos vitamínicos.

«Siguiendo la línea del conductor de victorias, nuestro presidente Nicolás Maduro, estamos trabajando para garantizar el bienestar de nuestra generación de relevo y para ello todo nuestro contingente de salud está desplegado. El día de hoy, en esta primera jornada de la Gran Misión Venezuela Joven, contamos con el apoyo de más de 40 profesionales de la salud en diferentes áreas».

Durante el despliegue se dictaron charlas de orientación sobre las infecciones de transmisión sexual. Además, se instaló un conversatorio sobre los logros de la Revolución Bolivariana.

F/MPPS