Gran Misión Venezuela Mujer alcanza 6.3 millones de registros

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este viernes la inauguración de un moderno Centro de Atención de Salud y Parto Humanizado en la parroquia La Candelaria, Caracas, como parte del fortalecimiento del primer vértice de la Gran Misión Venezuela Mujer.

Durante la actividad, informó que este programa social ya registra un universo de más de 6 millones 300 mil mujeres inscritas en todo el territorio nacional, de las cuales el 36% se concentra específicamente en el vértice de salud y vida, para recibir atención médica integral en las distintas etapas biológicas de su desarrollo.

El nuevo centro asistencial, diseñado bajo un esquema de autogobierno e integración territorial, tiene como meta atender a más de 33 mil mujeres pertenecientes a las comunas y circuitos comunales del sector, ofreciendo servicios especializados en ginecología, cardiología, odontología y salud visual.

Rodríguez destacó que esta infraestructura se suma a las más de 25 unidades de atención integral que ya funcionan en el corazón de las comunidades, permitiendo que los Comités de Mujeres asuman la protección directa de sus integrantes a través de la medicina preventiva y el diagnóstico temprano de enfermedades.

En el marco de esta jornada, la Presidenta Encargada enfatizó la importancia de la cultura preventiva, señalando que el espacio cuenta con capacidades para realizar citologías, autoexámenes de mama y un seguimiento exhaustivo a las 28 mil promotoras formadas en el Plan Parto Humanizado.

Asimismo, subrayó que la Gran Misión Venezuela Mujer no detendrá su avance operativo a pesar de la coyuntura política actual, reafirmando el compromiso del Ejecutivo con el bienestar social y la salud de las ciudadanas como eje prioritario de la gestión pública.

T y F/ Prensa Presidencial