Gran Misión Vivienda Venezuela entregó 5 millones 258 mil hogares

En el Balance de los Motores Productivos de Venezuela 2025, realizado en la ciudad de Caracas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que el sector construcción tuvo un importante crecimiento, logrando la entrega de 5 millones 258 mil viviendas, a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

«Vamos por la meta de los 3 millones. Quiere decir que para el 2031, cuando esté amaneciendo, yo estaré entregando la llave del hogar número 8 millones», dijo el Mandatario Nacional, como tarea de los próximos años a ejecutar con especial atención.

También indicó que la producción de cemento tuvo un crecimiento del 14% y con ello se alcanzó el objetivo de producir el 80% de los materiales de construcción en Venezuela. En este contexto, el Jefe de Estado se estableció una nueva meta para el 2026.

«En un año, cuando estemos haciendo esta feria internacional de los logros de los motores, ustedes me tienen que estar dando la buena noticia que en el 2026 logramos producir el 100% de todos los materiales de construcción para las obras públicas, para las obras privadas, para nuestro pueblo. El 100%», manifestó el presidente Maduro como una tarea más a cumplir por parte de su gabinete ministerial.

Junto al ministro del Poder Popular de Obras Públicas, Juan José Ramírez, el presidente Maduro realizó un recuento de las 20 mil obras entregadas durante todo el año, en especial en el OBRATÓN. «Ya fueron inauguradas escuelas, liceos, Simoncito, CDI, ambulatorios, plazas públicas, parques, canchas deportivas, casas comunales, casas de abuelos, casas de la cultura, casas para la juventud», detalló como parte de las recientes entregas.

Por último, el Dignatario Nacional solicitó a su equipo de trabajo continuar con el Plan de Asfaltado, que tiene que ver directamente con la obra pública, la construcción y la vialidad.

«Tienen que combinar todas las empresas que tienen esa habilidad, esa capacidad, para que el motor construcción, como uno de los 14 motores, siga creciendo en la obra pública que beneficia a la sociedad venezolana, que beneficia a nuestro pueblo. El próximo año tenemos varios retos», dijo el Jefe de Estado venezolano para recordar que tras las 4 consultas nacionales populares del año 2026 derivarán unos 40 mil proyectos.

T/Prensa Presidencial